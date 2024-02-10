В 20:30 10.02.2024 Реал Мадрид и Жирона начнут матч в Ла Лиге.

Реал Мадрид — Жирона

Последний матч между собой: Жирона — Реал Мадрид 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Жирона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Мадрид»).

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