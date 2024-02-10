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    Олич: Европейским футболистам не интересна РПЛ

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    Экс-игрок и главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич дал свой комментарий по поводу состояния российского футбола на фоне отстранения от международных соревнований.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    «РПЛ не прогрессирует, а футболисты останавливаются в развитии. Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию, пока нет игры в европейских турнирах: Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Для меня — это основная причина отсутствия прогресса.

    В этом году РПЛ как раз интересно проходит. В этом году футбол как раз интересный. Если смотреть в турнирную таблицу, то там высокая плотность, что придает интереса. А во второй половине сезона будет интересная концовка, ведь пока непонятно кто станет чемпионом», — сказал Олич Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ивица Олич был назначен главным тренером ЦСКА в марте 2021 года, но в ноябре ушел из команды после разногласий с руководством. В качестве игрока он провел за армейцев 78 матчей, забил 35 голов с 2003 по 2006 год.

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