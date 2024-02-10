Олич: Европейским футболистам не интересна РПЛ

Экс-игрок и главный тренер московского ЦСКАдал свой комментарий по поводу состояния российского футбола на фоне отстранения от международных соревнований.

«РПЛ не прогрессирует, а футболисты останавливаются в развитии. Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию, пока нет игры в европейских турнирах: Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Для меня — это основная причина отсутствия прогресса.

В этом году РПЛ как раз интересно проходит. В этом году футбол как раз интересный. Если смотреть в турнирную таблицу, то там высокая плотность, что придает интереса. А во второй половине сезона будет интересная концовка, ведь пока непонятно кто станет чемпионом», — сказал Олич Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Ивица Олич был назначен главным тренером ЦСКА в марте 2021 года, но в ноябре ушел из команды после разногласий с руководством. В качестве игрока он провел за армейцев 78 матчей, забил 35 голов с 2003 по 2006 год.