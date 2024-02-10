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    Гендиректор «Спартака»: Очень надеюсь, что стоимость Угальде будет расти

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

    Олег Малышев
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    Олег Малышев

    «В сложных вопросах мы работаем командой. Мы рассматривали много кандидатов, больше десяти. Проводили интервью, делали анализ.

    Несмотря на относительную молодость, он обладает большим опытом работы в серьезном клубе. Он выстроил в "Бенфике" систему подготовки футболистов, похожую на ту, что мы хотели бы видеть у себя.

    Угальде на трансферный комитет принес Амарал. Хочется верить, что этот футболист будет прибавлять, он достаточно молодой. Очень надеюсь, что его стоимость будет расти.

    В том же интервью Томаш сказал, что сейчас приходится реагировать на проблемы, а в перспективе хочется работать на опережение.

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    • Мы планируем усиливать команду футболистами, которые должны прибавлять в стоимости.

    Не секрет, что для того, чтобы в Россию привезти сильного иностранного футболиста, есть поправка на страновой риск. Игроки едут с переплатой.

    Но мы рассчитываем на потенциал футболиста, что он будет прибавлять в мастерстве», — приводит слова Малышева Sports.ru.

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