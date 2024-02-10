Ливерпуль — Бёрнли
Последний матч между собой: Бёрнли — Ливерпуль 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Ливерпуль»).
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