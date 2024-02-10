Клопп высказал мнение о борьбе за чемпионский титул в АПЛ

Главный тренердал свой комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

«Гонка за титулом? Я думаю об этом каждую неделю. Добавьте сюда "Тоттенхэм", который сегодня одержал важную победу. Завтра играет "Астон Вилла". Все они находятся в гонке, и, конечно же, "Арсенал".

Две недели назад у нас была идеальная ситуация с составом. Две недели спустя нам не хватает игроков на каждой позиции. Всё может случиться. Нам всем нужна удача, чтобы пройти через это, когда её нет, приходится бороться», — приводит слова Клоппа ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.