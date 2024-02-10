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    Гвардиола: Не мог себе представить, чтобы после 2 месяцев паузы, Холанн снова был в форме

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Эвертона» (2:0).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Это физически сильная команда, сложный соперник и невероятно организованная. В первом тайме мы читали их лучше.

    В первом тайме наш язык тела был не очень хорошим. Нельзя играть в хороший футбол, если ты не настроен позитивно. Вы делаете всё возможное, когда вы позитивны, а когда вы начинаете жаловаться и грустить, это не работает. Мы поговорили в перерыве, и я сказал им: "Чего вы ожидаете, приехать сюда и выиграть 5:0? Да ладно. Жизнь сурова, и футбол суров".

    Во втором тайме мы прибавили и атаковали в нужных местах. Команда не падала духом. Мы были стабильны, а четверка защитников очень хорошо двигается вместе, и в этом смысле мы сделали шаг вперёд. Игроки, вышедшие со скамейки запасных, сыграли отлично.

    Холанн? Я не мог себе представить, чтобы он после двух месяцев паузы, двигал этим огромным телом и снова был в форме, но он вернулся. Я думаю, он поможет нам. Я сказал ему оставаться позитивным, и ситуации придут. Первый гол — немного небрежный, но завершение невероятное, и завершение второго тоже было невероятным. Для нас очень важно, что Эрлинг с нами», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

    «Горожане» вернулись на первое место с 52 очками после 23-х игр. «Эвертон» продолжает идти в зоне вылета с 19 баллами.

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