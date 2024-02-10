Гвардиола: Не мог себе представить, чтобы после 2 месяцев паузы, Холанн снова был в форме

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Это физически сильная команда, сложный соперник и невероятно организованная. В первом тайме мы читали их лучше.

В первом тайме наш язык тела был не очень хорошим. Нельзя играть в хороший футбол, если ты не настроен позитивно. Вы делаете всё возможное, когда вы позитивны, а когда вы начинаете жаловаться и грустить, это не работает. Мы поговорили в перерыве, и я сказал им: "Чего вы ожидаете, приехать сюда и выиграть 5:0? Да ладно. Жизнь сурова, и футбол суров".

Во втором тайме мы прибавили и атаковали в нужных местах. Команда не падала духом. Мы были стабильны, а четверка защитников очень хорошо двигается вместе, и в этом смысле мы сделали шаг вперёд. Игроки, вышедшие со скамейки запасных, сыграли отлично.

Холанн? Я не мог себе представить, чтобы он после двух месяцев паузы, двигал этим огромным телом и снова был в форме, но он вернулся. Я думаю, он поможет нам. Я сказал ему оставаться позитивным, и ситуации придут. Первый гол — немного небрежный, но завершение невероятное, и завершение второго тоже было невероятным. Для нас очень важно, что Эрлинг с нами», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Горожане» вернулись на первое место с 52 очками после 23-х игр. «Эвертон» продолжает идти в зоне вылета с 19 баллами.