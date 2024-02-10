Чернов об Угальде: Постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было

Защитник «Спартака»поделился мнением о новичке команды нападающем

«Пока в адаптации. Понятное дело, что у нас много испаноговорящих ребят. Он к ним поближе, стараются, чтобы влился в коллектив. А так, хороший и обученный футболист, постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было.

Не так много было еще тренировок, поэтому прям яркие качества выделить не могу. Но у него хорошее завершение. Все свои моменты реализовывает на тренировках. Также отмечу скорость и открывание.

Пока ему тяжело, может быть, не включился на полную. Может, не понял еще пока все наши требования. Но тренерский штаб с ним работает, все будет нормально», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».