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    Чернов об Угальде: Постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о новичке команды нападающем Манфреде Угальде.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Пока в адаптации. Понятное дело, что у нас много испаноговорящих ребят. Он к ним поближе, стараются, чтобы влился в коллектив. А так, хороший и обученный футболист, постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было.

    Не так много было еще тренировок, поэтому прям яркие качества выделить не могу. Но у него хорошее завершение. Все свои моменты реализовывает на тренировках. Также отмечу скорость и открывание.

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    • Пока ему тяжело, может быть, не включился на полную. Может, не понял еще пока все наши требования. Но тренерский штаб с ним работает, все будет нормально», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

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