Радимов: Абаскаля уберут из «Спартака» после этой весны

Бывший футболист «Зенита»поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака»

«Мне кажется, тот конфликт между Абаскалем и Джикией, который сейчас вынесли, он имеет место быть и очень давно. Понятно, что он лежит в плоскости того, что Джикия потерял место в стартовом составе, но он сам виноват в этом.

На данный момент я не знаю, стоит ли Джикии искать новую команду. Но по словам Абаскаля становится понятно, что Георгий сейчас не является даже его третьим номером в списке игроков, которые будут выходить, если кто‑то из футболистов основы получит травму. Джикии остается только ждать, когда Абаскаля уволят.

А Абаскаля после этой весны, если он сам не уйдет, однозначно уберут [с поста]», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».