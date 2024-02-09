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    Радимов: Абаскаля уберут из «Спартака» после этой весны

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Мне кажется, тот конфликт между Абаскалем и Джикией, который сейчас вынесли, он имеет место быть и очень давно. Понятно, что он лежит в плоскости того, что Джикия потерял место в стартовом составе, но он сам виноват в этом.

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    • На данный момент я не знаю, стоит ли Джикии искать новую команду. Но по словам Абаскаля становится понятно, что Георгий сейчас не является даже его третьим номером в списке игроков, которые будут выходить, если кто‑то из футболистов основы получит травму. Джикии остается только ждать, когда Абаскаля уволят.

    А Абаскаля после этой весны, если он сам не уйдет, однозначно уберут [с поста]», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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