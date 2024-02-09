Поччетино о синей карточке: Это правило создаст больше разногласий

Главный тренервысказался о возможном внедрении в футбол синей карточки.

«Думаю, это правило создаст больше разногласий, больше сложностей для судей, игроков и болельщиков. На данный момент мне не кажется это хорошей идеей, но посмотрим, что будет дальше.

Дадим возможность посмотреть, как всё работает, а после будем иметь лучшее представление о новом правиле. Но мне кажется, что это сложно — добавлять в игру ещё один цвет, ещё одну карточку. Слишком много вопросов», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что в футбол могут внедрить синюю карточку, которая будет показываться футболистам, сделавшим преднамеренный фол или проявившим несогласия с официальным представителем матча.