ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • 20:00
    • «Зенит» проиграл «Аль-Райяну» в товарищеском матче
  • 19:20
    • Касаткина разгромила Кырстю и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
  • 18:34
    • «Сантос» по пенальти обыграл «Аль-Духаиль» , «Зенит» выиграл Кубок равноправия
    Все новости спорта

    Марсель — Мец смотреть онлайн

    09.02.2024 в 23:00 начнется матч в Лиге 1 Марсель — Мец

    Футбол Лига 1 Марсель Метц Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 09.02.2024 Марсель и Мец начнут матч в Лиге 1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Марсель — Мец

    Последний матч между собой: Мец — Марсель 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры МарсельМец доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Мец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Марсель»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Марсель — Мец.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Дортмунд» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Гости разок накажут в контратаке
  • «Марсель» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?
  • «Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.86
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры