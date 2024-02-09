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    Клопп надеется, что Салах вернется к тренировкам на следующей неделе

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии нападающего «мерсисайцев» Мохамеда Салаха, который восстанавливается после травмы.

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    «Мы не знаем наверняка, но надеемся, что он вернется к тренировкам на следующей неделе, но посмотрим.

    Сейчас он поэтапно восстанавливается и вернется (к тренировкам в общей группе) либо на следующей неделе, либо через одну. Но если спросите его, он скажет, что готов уже на следующей», — сказал Клопп на пресс-конференции.

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  • 05/02/2024

    • Напомним, что Салах получил мышечную травму, выступая за сборную Египта в Кубке африканских наций.

    В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 14 голов и сделал 8 голевых передач.

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