Клопп надеется, что Салах вернется к тренировкам на следующей неделе

Главный тренервысказался о состоянии нападающего «мерсисайцев», который восстанавливается после травмы.

«Мы не знаем наверняка, но надеемся, что он вернется к тренировкам на следующей неделе, но посмотрим.

Сейчас он поэтапно восстанавливается и вернется (к тренировкам в общей группе) либо на следующей неделе, либо через одну. Но если спросите его, он скажет, что готов уже на следующей», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Салах получил мышечную травму, выступая за сборную Египта в Кубке африканских наций.

В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 14 голов и сделал 8 голевых передач.