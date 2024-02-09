Караваев прокомментировал забег Фернандеса после гола «Зенита» ЦСКА

Защитник «Зенита»отреагировал на то, что защитник сине-бело-голубыхбурно отпраздновал свой гол в ворота ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

«Я сначала не заметил, на самом деле, потом только сам на видео увидел. Есть ли у меня обида на ЦСКА? Честно, уже нет. Если бы мне было 19-20 лет, то да, наверное, побежал бы. А сейчас в таком возрасте… Обиды нет на ЦСКА. Какая обида?

Как отнеслись к этому трюку Марио в команде? А что мы сделаем? Ну, побежал, порадовался. Но он игрок "Зенита", поэтому он вправе радоваться», — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Фернандес подписал контракт с «Зенитом» в июле 2023 года. Соглашение заключено по схеме «1+1». С 2012 по 2022 год футболист играл за ЦСКА.