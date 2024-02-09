Кейн: Я ясно дал понять, что хочу выигрывать командные трофеи

Нападающийвыразил желание завоевывать командные титулы с мюнхенским клубом.

«Я ясно дал понять, что хочу выигрывать командные трофеи, и это одна из тех вещей, которых мне пока не хватает.

Как и всегда, я буду стараться продолжать делать всё возможное для команды и надеяться, что в субботу (в матче с "Байером", лидирующим в турнирной таблице Бундеслиги) для нас все сложится хорошо», — приводит слова Кейна BBC Sport.

Напомним, что матч между «Баварией» и «Байером» состоится 10-го февраля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе. «Байер» располагается на 1-й позиции (52 балла).