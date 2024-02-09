Артета высказался о будущем Жоржиньо в «Арсенале»

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Я действительно доволен игрой Жоржиньо. Это всё, что я могу сказать на данный момент. Однако такими вопросами, как продление контракта, должно заниматься руководство команды во главе с Эду. Жоржиньо обладает важной способностью влиять на ход любой игры, даже самой важной», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Жоржиньо провел за «Арсенал» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.