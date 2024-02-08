Глава Ла Лиги: С каждым днем я увеличиваю процент перехода Мбаппе в «Реал» на 2%

Президент Ла Лигивысказался относительно возможного трансфераиз

«С каждым днем я увеличиваю процент перехода Мбаппе в Мадрид на 2%. Раньше я давал на это 50%. Теперь 55–60%.

Если бы он спросил меня, то я бы сказал ему, что ему необходимо искать более значимый бренд, чем сейчас. "ПСЖ" ещё не обладает мировым брендом, который есть у "Реала". Он должен думать не только о настоящем, но и о том, что этот бренд может принести ему в будущем. Стоит просто посмотреть на путь Месси и Криштиану», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.