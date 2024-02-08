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    Семак: Вендел за опоздания угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игре полузащитника Вендела.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается дисциплины, то у меня нет ни к одному игроку на сборе претензий. Все выкладываются на сто процентов, нам не нужно никого мотивировать на работу. В этом отношении достаточно весело читать такого рода заметки.

    Да, Вендел непростой, он опаздывал летом, были опоздания и сейчас — два раза по пять минут. Да, бывает. Но у нас нет задачи каким-то образом наказать кого-то, наложить штрафы. У нас есть задача мотивировать игроков, чтобы они уважали партнеров.

    Вендел непрост по характеру, но он фанат своего дела. Он любит футбол и отдается на сто процентов каждой игре. Несмотря на жизненные трудности, он всегда относится к работе блестяще. Я думаю, что те, кто работает с командой, видят, что ни к кому никаких претензий быть не может. Все решаемо. Думаю, за опоздания он угостит ребят в ресторане, никаких проблем нет», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

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