Пети: Моуринью придал бы «Челси» характер

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
«Я слышал, что Моуринью может возглавить "Челси" с Джоном Терри в качестве ассистента. Если подумать, то это может быть интересно. Он придал бы команде характер и индивидуальность. На данный момент команда разбита, и Жозе мог бы стать человеком, который исправит это.
Почеттино отказывается выстраивать игру исходя из сильных сторон своих игроков. Он понятия не имеет, чего хочет, и кажется, он уже собрался уходить», — приводит слова Пети One Football.
Моуринью уже возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.