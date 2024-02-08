Пети: Моуринью придал бы «Челси» характер

Экс-футболист «Челси»прокомментировал возможную смену главного тренера в клубе. Он считает, что возвращениепошло бы команде на пользу.

«Я слышал, что Моуринью может возглавить "Челси" с Джоном Терри в качестве ассистента. Если подумать, то это может быть интересно. Он придал бы команде характер и индивидуальность. На данный момент команда разбита, и Жозе мог бы стать человеком, который исправит это.

Почеттино отказывается выстраивать игру исходя из сильных сторон своих игроков. Он понятия не имеет, чего хочет, и кажется, он уже собрался уходить», — приводит слова Пети One Football.

Моуринью уже возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.