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    Пети: Моуринью придал бы «Челси» характер

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    Экс-футболист «Челси» Эммануэль Пети прокомментировал возможную смену главного тренера в клубе. Он считает, что возвращение Жозе Моуринью пошло бы команде на пользу.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я слышал, что Моуринью может возглавить "Челси" с Джоном Терри в качестве ассистента. Если подумать, то это может быть интересно. Он придал бы команде характер и индивидуальность. На данный момент команда разбита, и Жозе мог бы стать человеком, который исправит это.

    Почеттино отказывается выстраивать игру исходя из сильных сторон своих игроков. Он понятия не имеет, чего хочет, и кажется, он уже собрался уходить», — приводит слова Пети One Football.

    Моуринью уже возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.

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