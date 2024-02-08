Футболист «Спартака» Мартинс: Никто не указывает мне, в какой стране играть

Хавбек «Спартака»высказался по поводу того, нет ли у него проблем с вызовом в сборную Люксембурга из-за выступлений в России.

«В какой стране играть — моё дело и моё решение. Никто не указывает мне, как поступать. Тренеру сборной нужны мои игровые качества.

Если у меня всё хорошо в "Спартаке", РПЛ — сильная лига, а я в хорошей форме и готов играть, то почему нет? Никогда не было никакого негатива от тренеров. От родных на родине? У меня довольно маленький круг общения: семья и друзья знают, кто я. Они понимаю, что, если я счастлив здесь, это неспроста. Это значит, что я в безопасности и наслаждаюсь временем в "Спартаке". Всё хорошо!» — приводит слова Мартинса «СЭ».

Мартинс играет за красно-белых с января 2022 года. В текущем сезоне футболист в 17 встречах забил дважды и сделал три голевые передачи.

Контракт с игроком истекает летом 2026 года.