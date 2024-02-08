Левандовский: Я прекрасно понимаю Хави

Нападающийотреагировал на решение наставника командыпокинуть свой пост по окончании сезона.

«Быть тренером или игроком в "Барселоне" — это значит испытывать огромное давление. Сейчас клуб переживает непростое время, в команде много очень молодых игроков, а ожидания, как и всегда, очень высокие.

Я понимаю, что все это значит для Хави. "Барселона" — его клуб, он здесь играл, а теперь работает как тренер. Для него все это очень тяжело с эмоциональной точки зрения, и я его прекрасно понимаю, как и его семью.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на текущем сезоне, ведь мы по-прежнему можем победить с Хави, и я говорю не только о матчах. Я на сто процентов сосредоточен на этом и предпочел бы не говорить о том, что будет по окончании сезона. Приоритет — то, что происходит сейчас», — приводит слова Левандовского Sport.es.

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.