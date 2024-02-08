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    Левандовский: Я прекрасно понимаю Хави

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский отреагировал на решение наставника команды Хави покинуть свой пост по окончании сезона.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Быть тренером или игроком в "Барселоне" — это значит испытывать огромное давление. Сейчас клуб переживает непростое время, в команде много очень молодых игроков, а ожидания, как и всегда, очень высокие.

    Я понимаю, что все это значит для Хави. "Барселона" — его клуб, он здесь играл, а теперь работает как тренер. Для него все это очень тяжело с эмоциональной точки зрения, и я его прекрасно понимаю, как и его семью.

    Сейчас нам нужно сосредоточиться на текущем сезоне, ведь мы по-прежнему можем победить с Хави, и я говорю не только о матчах. Я на сто процентов сосредоточен на этом и предпочел бы не говорить о том, что будет по окончании сезона. Приоритет — то, что происходит сейчас», — приводит слова Левандовского Sport.es.

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