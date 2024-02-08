Бакаев рассказал, почему не остался в «Спартаке»

Полузащитникпризнался, что не хотел переходить из

В этом сезоне Бакаев выступает на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ.

«Честно, я не хотел этого. Это не унижение, идти просить себе что-то, но я в любом случае знаю себе цену. Я не хочу идти и просить себе контракт. Представьте, что я пошел и выбил себе контракт. Но люди меня не хотят видеть. Вот проблемы будут, также буду сидеть. Мне это не надо.

Клуб, которому я нужен, должен проявить инициативу. Не хочет — я ничего не могу с этим сделать. Мое дело было — до последнего работать. Я ни с кем не подписывал контракт, до последнего ждал.

У меня контракт лежал три месяца. Только от "Зенита"? Да. Были ли от других клубов? Если я не ошибаюсь, не было на тот момент. Но именно конкретное — от Зенита», — сказал Бакаев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.