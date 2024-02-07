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    Пети высказался о возможном возвращении Моуринью в «Челси»

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    Экс-футболист «Челси» Эммануэль Пети отреагировал на то, что лондонский клуб снова может возглавить Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я видел слухи о том, что Моуринью может прийти с Джоном Терри в качестве его помощника. Если подумать, это может оказаться чем-то интересным. Он придал бы команде характер и индивидуальность.

    На данный момент у них сломанная команда, и Моуринью мог бы прийти и всё исправить. На самом деле я думаю, что им нужен тренер, который будет иметь правильное видение того, что нужно делать с игроками, которые там находятся.

    Им следует перестать покупать игроков и думать, как можно развивать то, что у них уже есть. "Челси" необходимо развивать свою индивидуальность, потому что на данный момент у них её нет», — приводит слова Пети Metro.

    «Челси» на данный момент идет 11-м в таблице. Клуб набрал 31 очко в 23-х играх.

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