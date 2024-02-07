Пети высказался о возможном возвращении Моуринью в «Челси»

Экс-футболист «Челси»отреагировал на то, что лондонский клуб снова может возглавить

«Я видел слухи о том, что Моуринью может прийти с Джоном Терри в качестве его помощника. Если подумать, это может оказаться чем-то интересным. Он придал бы команде характер и индивидуальность.

На данный момент у них сломанная команда, и Моуринью мог бы прийти и всё исправить. На самом деле я думаю, что им нужен тренер, который будет иметь правильное видение того, что нужно делать с игроками, которые там находятся.

Им следует перестать покупать игроков и думать, как можно развивать то, что у них уже есть. "Челси" необходимо развивать свою индивидуальность, потому что на данный момент у них её нет», — приводит слова Пети Metro.

«Челси» на данный момент идет 11-м в таблице. Клуб набрал 31 очко в 23-х играх.