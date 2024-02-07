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    Экс-футболист «Ливерпуля» о чемпионской гонке в АПЛ: У «мерсисайцев» больше нет права на ошибку

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    Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»
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    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»

    «Поражение от "Арсенала" может дорого стоить "Ливерпулю" с точки зрения борьбы за титул. "Ман Сити" рад, что "красные" проиграли. Но если "горожане" допустят осечку, мерсисайдцы должны быть рядом. Вместе с тем у "Ливерпуля" больше нет права на ошибку. "Манчестер Сити" точно не будет терять много очков в оставшихся матчах сезона.

    "Арсенал"? Хорошая команда, очень хорошая, но выиграют ли они титул? Нет, я так не думаю. Они заслуженно одержали победу над "Ливерпулем" в воскресенье, но это ещё не конец, и если кто и сможет обогнать "Сити", то это скорее будет "Ливерпуль", а не Арсенал», — написал Олдридж в колонке для Liverpool Echo.

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    • После 23-х туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе. На 2-й позиции располагается «Манчестер Сити» с 49-ю баллами, имея на одну игру в запасе. «Арсенал» замыкает 3-ку лидеров (49).

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