Ньямси объяснил, почему согласился перейти в «Локомотив»

Защитникпрокомментировал переход в «Локомотив». Ранее футболист выступал за «Страсбург».

Соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано на 3,5 года.

«Я достаточно быстро согласился на этот трансфер, потому что посчитал его очень интересным. "Локомотив" — сильный клуб, предложение было хорошим, и я понял, что стоит попробовать, рискнуть, приехать сюда. Мне понравился сам проект, команда и то, что "Локомотив" борется за титулы, в том числе в этом сезоне», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

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