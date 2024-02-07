Нгамале прибудет в расположение «Динамо» 7 февраля

Нападающий сборной Камерунаприбудет в расположение «Динамо» на сборах в Турции 7 февраля.

«Нгамале сегодня приедет в расположение "Динамо" после участия в Кубке африканских наций», — приводит ТАСС слова представителя московского клуба.

Нгамале провел две встречи за сборную Камеруна в Кубке африканских наций. Его команда покинула турнир на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Нигерии (0:2).

В нынешнем сезоне 29-летний Нгамале сыграл 16 матчей за «Динамо», забил два мяча и сделал три голевые передачи. Бело-голубые с 32 очками идут на 3-м месте в таблице РПЛ.