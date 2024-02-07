Клозе: Тухель является подходящим тренером для «Баварии»

Мирослав Клозе Фото: globallookpress.com
«Я пока не особо общался с ним лично, но на коротких встречах он показался мне человечным и чутким. Он хочет максимума, это можно услышать в его высказываниях. Есть разные способы добиться этого. Но критика в его адрес для меня слишком резка. Я думаю, что он подходящий тренер для "Баварии". Это также требует терпения. Первым решением не всегда может быть смена тренера», — приводит слова Клозе журналист Тоби Альтшаффль.
Календарь и таблица Бундеслиги
В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.