Клозе: Тухель является подходящим тренером для «Баварии»

Бывший футболист сборной Германиивысказался о работена посту наставника

«Я пока не особо общался с ним лично, но на коротких встречах он показался мне человечным и чутким. Он хочет максимума, это можно услышать в его высказываниях. Есть разные способы добиться этого. Но критика в его адрес для меня слишком резка. Я думаю, что он подходящий тренер для "Баварии". Это также требует терпения. Первым решением не всегда может быть смена тренера», — приводит слова Клозе журналист Тоби Альтшаффль.

Календарь и таблица Бундеслиги

В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.