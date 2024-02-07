Гвардиола рассказал, кто может заменить де Брейне в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити»оценил игру хавбекав матче 23-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1), отметив, что он в будущем заменит многолетнего лидера клуба

«Несколько недель назад я уже говорил, что в этом сезоне Фил оказывает наибольшее влияние на результат в плане голов и ассистов. В этом сезоне он очень важен для нас. Он очень хорошо читает игру, играет просто и более агрессивно, чем раньше.

Для него всегда удовольствие забивать голы и угрожать воротам с близкого расстояния. Он разумно перемещается по полю, чтобы команда получила преимущество от этого. Он исключительный игрок. В его возрасте он провёл 250 матчей за "Сити", это говорит о его влиянии.

В будущем он заменит Кевина Де Брёйне и Бернарду Силву — это произойдёт. Каждый сезон он получает опыт, который будет потом передавать другим», — цитирует тренера официальный сайт английского клуба.