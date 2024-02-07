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    Дрогба: Когда «Челси» достигнет своего пика, это удивит всех

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    Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался о перспективах лондонской команды, заявив, что «синие» удивят всех.

    Маурисио Почеттино — главный тренер «Челси»
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    Маурисио Почеттино — главный тренер «Челси»

    «Им понадобится какое-то время. "Челси" всё ещё находится в процессе обучения, у них всё ещё молодая команда. Это непростой момент для клуба, но у них есть вся моя поддержка и всё моё доверие.

    Когда они достигнут своего пика, это удивит всех», — приводит слова Дрогба журналист Саймон Филлипс.

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