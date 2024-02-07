Дрогба: Когда «Челси» достигнет своего пика, это удивит всех

Экс-нападающийвысказался о перспективах лондонской команды, заявив, что «синие» удивят всех.

«Им понадобится какое-то время. "Челси" всё ещё находится в процессе обучения, у них всё ещё молодая команда. Это непростой момент для клуба, но у них есть вся моя поддержка и всё моё доверие.

Когда они достигнут своего пика, это удивит всех», — приводит слова Дрогба журналист Саймон Филлипс.

После 23-х туров «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 31-м баллом в активе. Напомним, что 4-го февраля «Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» со счетом 2:4.