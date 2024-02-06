Сутормин о возможном уходе из «Зенита»: Надеюсь, придем к общему знаменателю

Полузащитникподелился мнением о своем будущем в стане «сине-бело-голубых».

«В такой ситуации самое главное, чтобы все оставались в хороших человеческих отношениях. И при этом команда, клуб, тренерский штаб и я оказались довольны. Надеюсь, если что-то произойдет, то именно так оно и будет. То есть придем к общему знаменателю.

Говоря прямым текстом — у меня есть контракт, и если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить. Но есть и человеческие отношения, и мы будем делать все, чтобы все стороны остались довольны», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 7 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт Сутормина с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2025-го года.