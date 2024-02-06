Семак: Нормальный товарищеский матч со многими вопросами для нас

Главный тренерпрокомментировал ничью с армянским клубом(0:0).

«В первом тайме мы смотрелись хорошо, были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Второй тайм не очень понравился с точки зрения качества игры, движения, моментов — их мы создавали немного. Один момент был у наших ворот. Второй тайм — равная игра, в первом у нас было преимущество, на мой взгляд. В целом, нормальный товарищеский матч со многими вопросами для нас. Даем возможность ребятам играть на тех или иных позициях; смотрим, в каком состоянии они находятся», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Теперь 8 февраля «Зенит» в рамках Кубка Равноправия сыграет с китайским «Шанхай Шэньхуа».