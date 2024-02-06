Каррагер: Де Брейне — лучший игрок АПЛ за последние 4-5 лет

Экс-защитникоценил игру полузащитника

«Он был лучшим игроком Премьер-лиги последние четыре-пять лет, практически с тех пор, как вернулся из Германии и подписал контракт с "Манчестер Сити".

Я думаю, что он действительно сыграл решающую роль в успехах "Манчестер Сити". Если бы вы надели на него футболку "Ливерпуля", "мерсисайцы" выиграли бы лигу. Вот как сильно он доминирует.

Кевин Де Брейне войдет в историю как один из величайших игроков в истории Премьер-лиги. Кантона, Дзола, Бергкамп — абсолютно легендарные фигуры для АПЛ и своих клубов. И Кевин лучше их троих», — заявил Каррагер в эфире Sky Sports.

Большую часть нынешнего сезона Де Брейне восстанавливался после травмы. В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провел 4 матча за «Манчестер Сити», забил гол и сделал 3 голевые передачи.