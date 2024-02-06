Каррагер: У «Арсенала» есть небольшой шанс выиграть АПЛ

Экс-футболистподелился мнением о перспективахна чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

«После игры (»Арсенал« — "Ливерпуль" 3:1) я сказал, что этот результат пойдёт на пользу "Манчестер Сити". Но у "Арсенала" действительно есть небольшой шанс выиграть титул, и многое здесь будет зависеть от игры "канониров" в обороне.

На данный момент я считаю их лучшей командой в Премьер-лиге с точки зрения игры в защите. Две лучшие атакующие команды АПЛ — "Ман Сити" и "Ливерпуль" — ничего толком не сделали в матчах с "Арсеналом" на выезде, и именно это даёт "канонирам" шанс взять чемпионский титул», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

После 23-х туров «Арсенал» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, имея при этом игру в запасе. «Ливерпуль» — на 1-й строчке в АПЛ (51 очко).