Серия А с нового сезона получит нового спонсора и сменит название

Новым титульным спонсором итальянскойс сезона 2024/2025 станет компания сообщает официальный сайт турнира.

Она работает на рынке мобильных продуктов и услуг к ним. Компания подписала контракт с Серией А на два сезона с возможностью продления еще на год.

Согласно новому договору турнир теперь будет называться Serie A Enilive, сейчас он носит имя Серия А Tim. Новый спонсор будет платить € 22 млн за сезон.

Календарь и таблица Серии А

В настоящий момент в итальянской Серии А лидирует миланский «Интер» с 57 очками. Чемпионом прошлого сезона является «Наполи».