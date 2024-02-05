Серия А с нового сезона получит нового спонсора и сменит название

Симоне Индзаги и руководство «Интера» — тренер лидера Серии А Фото: globallookpress.com
Она работает на рынке мобильных продуктов и услуг к ним. Компания подписала контракт с Серией А на два сезона с возможностью продления еще на год.
Согласно новому договору турнир теперь будет называться Serie A Enilive, сейчас он носит имя Серия А Tim. Новый спонсор будет платить € 22 млн за сезон.
В настоящий момент в итальянской Серии А лидирует миланский «Интер» с 57 очками. Чемпионом прошлого сезона является «Наполи».