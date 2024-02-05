Семак об игре Педро: Очень талантливый парень, но посмотрим, насколько его запала хватит

Главный тренервысказался об игре 18-летнего новичка команды

«Пока он оставляет хорошее впечатление. Очень талантливый парень. Посмотрим, насколько его запала хватит, чтобы стабильно демонстрировать свои качества.

На сегодняшний день он себя хорошо показывает. Но не нужно забывать про эмоциональную составляющую. Любой игрок, который приходит в новую команду, пытается показать свой максимум, а иногда показывает даже больше, чем он умеет. Плюс вопрос, который актуален для любого молодого игрока — это стабильность», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что осенью 2023-го года «Зенит» подписал Педро у «Коринтианса», но игрок присоединился к «сине-бело-голубым» только 12-го января.