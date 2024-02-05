Экс-игрок «Тоттенхэма»: Мудрик не стоит и семи фунтов

Михаил Мудрик Фото: globallookpress.com
В минувшее воскресенье «Челси» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (2:4). Украинец появился на поле только в середине второго тайма, но за отведенное ему время успел отметиться голевым пасом.
«В "Челси" есть некоторые игроки с долгосрочными контрактами, которых я бы не подписал даже на год.
Мудрика покупали за 70 миллионов евро? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок», — приводит слова О'Хары GOAL.
Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.