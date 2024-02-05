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    Экс-игрок «Тоттенхэма»: Мудрик не стоит и семи фунтов

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    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара признался, что его шокировал уровень игры вингера «Челси» Михаила Мудрика.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    В минувшее воскресенье «Челси» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (2:4). Украинец появился на поле только в середине второго тайма, но за отведенное ему время успел отметиться голевым пасом.

    «В "Челси" есть некоторые игроки с долгосрочными контрактами, которых я бы не подписал даже на год.

    Мудрика покупали за 70 миллионов евро? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок», — приводит слова О'Хары GOAL.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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