Экс-игрок «Тоттенхэма»: Мудрик не стоит и семи фунтов

Бывший полузащитник «Тоттенхэма»признался, что его шокировал уровень игры вингера «Челси»

В минувшее воскресенье «Челси» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (2:4). Украинец появился на поле только в середине второго тайма, но за отведенное ему время успел отметиться голевым пасом.

«В "Челси" есть некоторые игроки с долгосрочными контрактами, которых я бы не подписал даже на год.

Мудрика покупали за 70 миллионов евро? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок», — приводит слова О'Хары GOAL.

Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.