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    Клопп: Если вам нужен специалист по чемпионствам в Англии, то спрашивать нужно не меня

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Если вам нужен специалист по чемпионствам в Англии, то спрашивать нужно не меня, потому что мы регулярно заканчиваем сезон на втором месте.

    Я не беспокоюсь о двух матчах в запасе у "Манчестер Сити". Мы всегда ожидаем, что они выиграют все свои игры. Нам даже не нужно следить за тем, как они играют», — приводит слова тренера официальный сайт «Ливерпуля».

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