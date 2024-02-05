Клопп: Если вам нужен специалист по чемпионствам в Англии, то спрашивать нужно не меня

Главный тренерподелился мнением о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Если вам нужен специалист по чемпионствам в Англии, то спрашивать нужно не меня, потому что мы регулярно заканчиваем сезон на втором месте.

Я не беспокоюсь о двух матчах в запасе у "Манчестер Сити". Мы всегда ожидаем, что они выиграют все свои игры. Нам даже не нужно следить за тем, как они играют», — приводит слова тренера официальный сайт «Ливерпуля».

После 23-х туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 51-м баллом в активе. На 2-й строчке располагается «Арсенал» с 49-ю баллами в копилке. «Манчестер Сити» замыкают 3-ку лидеров (46).