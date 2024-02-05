Кейн: Первые 4 или 5 месяцев в отеле без семьи были непростыми

Нападающийрассказал о трудностях в адаптации после перехода из лондонскогов стан мюнхенцев.

«Первые четыре или пять месяцев, проведенных в отеле вдали от семьи, были непростыми. Было определенно нелегко, и я гордился тем, что могу показывать такую игру в этих обстоятельствах.

Мы хорошо провели зимние каникулы, и все вернулись со мной. Дети ходят в школу, у нас есть дом. С каждым новым месяцем я начинаю чувствовать себя как дома, мы общаемся с родителями в школе, жена заводит новых друзей. Ты просто начинаешь знакомиться с новыми людьми и получать новые впечатления.

Все было потрясающе, болельщики и клуб старались оказать мне радушный прием, и сейчас я не могу сказать ничего, кроме похвалы», — цитирует Кейна Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне форвард провел 27 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.