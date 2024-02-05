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    Кейн: Первые 4 или 5 месяцев в отеле без семьи были непростыми

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о трудностях в адаптации после перехода из лондонского «Тоттенхэма» в стан мюнхенцев.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Первые четыре или пять месяцев, проведенных в отеле вдали от семьи, были непростыми. Было определенно нелегко, и я гордился тем, что могу показывать такую игру в этих обстоятельствах.

    Мы хорошо провели зимние каникулы, и все вернулись со мной. Дети ходят в школу, у нас есть дом. С каждым новым месяцем я начинаю чувствовать себя как дома, мы общаемся с родителями в школе, жена заводит новых друзей. Ты просто начинаешь знакомиться с новыми людьми и получать новые впечатления.

    Все было потрясающе, болельщики и клуб старались оказать мне радушный прием, и сейчас я не могу сказать ничего, кроме похвалы», — цитирует Кейна Bayern & Germany.

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