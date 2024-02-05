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    Гвардиола: Фоден стал понимать игру немного лучше

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил хавбека Фила Фодена.

    Фил Фоден
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    Фил Фоден

    «Он стал понимать игру немного лучше. У него есть чувство гола, передачи, рабочая этика. В его возрасте я не знаю, сколько игр провёл, сколько титулов выиграл.

    Он может играть на пяти позициях. Когда он играет в центре, присутствует качество. Когда он играет широко, у нас также есть ощущение, что он может создать что-то в сложных матчах, когда пространства не так много.

    Он сыграл две игры на чемпионате мира, и с тех пор его влияние было решающим. Фил всегда играл хорошо, начиная с 16 лет, когда мы поняли, что у него есть особый талант, а теперь ещё и много голов и передач», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

    Фоден является воспитанником «горожан». В текущем сезоне игрок в 33 матчах забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

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