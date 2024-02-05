Деку: Витор Роке? Парня убили еще до того, как он начал играть

Спортивный директор «Барселоны»высказался о 18-летнем бразильце

«Витор Роке? Я думаю, вы уже убили парня ещё до того, как он начал играть. Мы заплатили за него 30 млн евро, а остальное зависит от его выступления. Надеюсь, нам придётся выплачивать бонусы, как это было с Педри.

Роке — бомбардир, но с другим профилем, чем у (Марка) Гиу. У нас нет никого, кто атакует через свободное пространство, и мы хотим, чтобы он делал это так, как это делали Суарес и Это'О, без сравнений», — приводит слова Деку La Vanguardia.

Нынешний контракт Роке с «Барселоной» истекает в июне 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 млн евро.