Тен Хаг: Хойлунн злится, когда не забивает. Он становится лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о прогрессе 21-летнего форварда

«Можно заметить, как Хойлунн становится лучше. Мы ему доверяем.

Он злится снова и снова, когда не забивает, но именно поэтому мы его и выбрали. Он обладает спокойствием и стойкостью, способен проявлять себя в стрессовых ситуациях. Не было ни одного момента, когда он хотел бы сдаться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

В текущем сезоне Хойлунн в 27 играх во всех турнирах забил 9 мячей и сделал две голевые передачи.

Контракт форварда с клубом истекает в июне 2028 года.