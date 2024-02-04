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    Почеттино: «Челси» хочет результат здесь и сейчас, ждать трудно

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    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался по поводу построения новой команды.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Да, мы хотим результата здесь и сейчас, ждать трудно. Но вспомните, на третий год Клоппа в "Ливерпуле" они приехали на "Уэмбли" играть матч с "Тоттенхэмом", и мы обыграли их со счётом 4:1. Но никто не говорил, что это конец света для "Ливерпуля".

    Посмотрите, что произошло после этого. Они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. На четвёртый год они полноценно заиграли», — приводит слова Почеттино Football.London.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 22 туров АПЛ «Челси» набрал 31 очко и находится на 10-й строчке в таблице.

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