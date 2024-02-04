Почеттино: «Челси» хочет результат здесь и сейчас, ждать трудно

Наставник «Челси»высказался по поводу построения новой команды.

«Да, мы хотим результата здесь и сейчас, ждать трудно. Но вспомните, на третий год Клоппа в "Ливерпуле" они приехали на "Уэмбли" играть матч с "Тоттенхэмом", и мы обыграли их со счётом 4:1. Но никто не говорил, что это конец света для "Ливерпуля".

Посмотрите, что произошло после этого. Они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. На четвёртый год они полноценно заиграли», — приводит слова Почеттино Football.London.

Календарь и таблица АПЛ

После 22 туров АПЛ «Челси» набрал 31 очко и находится на 10-й строчке в таблице.