Малком: Я всегда буду следить за «Зенитом» издалека, но пристально

Нападающийответил на вопрос, следит ли он за

«Разумеется. Начало сезона было не самым удачным, но я знал, что просто момент был таким. Что дальше команда, имея такой состав, будет только побеждать. Я всегда буду следить за "Зенитом"! Издалека, но пристально.

Как мне новые бразильские игроки питерцев? Нино — уже очень опытный футболист. Артур тоже, он много где играл и делал это очень хорошо. Как и Клаудиньо, он прошел через "Ред Булл Брагантино", потом вернулся в "Палмейрас", в клуб, где вырос. Это очень хорошие игроки, и Педро тоже — у него блестящее будущее, за которым я тоже буду следить. Новички — классные, с таким подбором футболистов, уверен, "Зенит" продолжит свою победную серию», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».