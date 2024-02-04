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    Спортдиректор «Локомотива» заявил, что Магкеев отказался от нового контракта с клубом

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    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев не стал продлевать контракт с «железнодорожниками».

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    «Контракт у Магкеева истекает летом. Есть какое‑то развитие по данной ситуации? Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только‑только получил травму.

    Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

    Напомним, что Магкеев получил травму крестообразной связки колена еще в прошлом сезоне и с тех пор не выходил на поле. Действующее соглашение защитника с «Локомотивом» рассчитано до конца нынешнего сезона.

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