Клопп о поражении «Ливерпуля»: «Арсенал» заслужил три очка сегодня

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 23-го тура АПЛ с(1:3).

«В целом можно признать, что "Арсенал" заслужил три очка сегодня. Обстоятельства были немного странными. Наш гол в сегодняшней игре был похож на тот, что мы забили им в матче Кубка. В кубковом матче у нас было еще больше шансов.

Мы забили гол перед перерывом, не нанеся ни одного удара в створ при этом — это немного странно. Сегодня нам пришлось адаптироваться во многих моментах.

Мы смогли найти нашу игру по ходу матча, у нас были моменты, когда мы были близки к победе, а затем случился второй тайм», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 51-м баллом в активе. В следующем матче команда Юргена Клоппа сыграет против «Бернли» 10-го февраля.