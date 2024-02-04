ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСудьба Мбаппе и Осимхена, перестройка «Баварии» и новый заход саудитов. Нас ждет эпичное лето
  • 15:42
    • Подпишись на Livesport в соцсетях и выиграй 10000 рублей
  • 22:20
    • «Интер» и «Ювентус» опубликовали стартовые составы на матч Серии А
  • 21:31
    • «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ
  • 20:00
    • Бублик победил Чорича и выиграл турнир в Монпелье
  • 19:02
    • «Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Клопп о поражении «Ливерпуля»: «Арсенал» заслужил три очка сегодня

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Арсенал
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «В целом можно признать, что "Арсенал" заслужил три очка сегодня. Обстоятельства были немного странными. Наш гол в сегодняшней игре был похож на тот, что мы забили им в матче Кубка. В кубковом матче у нас было еще больше шансов.

    Мы забили гол перед перерывом, не нанеся ни одного удара в створ при этом — это немного странно. Сегодня нам пришлось адаптироваться во многих моментах.

    Мы смогли найти нашу игру по ходу матча, у нас были моменты, когда мы были близки к победе, а затем случился второй тайм», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

  • Успешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна
  • Кто преуспел, а кто плохо справился во время январского трансферного окна
  • Вчера

    • После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 51-м баллом в активе. В следующем матче команда Юргена Клоппа сыграет против «Бернли» 10-го февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аллегри любит играть против серьезных соперников
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Выберется ли «Лион» из опасной зоны?
  • «Лион» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры