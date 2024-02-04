Кин: Игра «Ливерпуля» в обороне — это было похоже на игру команды пивной

Бывший футболиствысказался о матче между(3:1).

«Что касается интенсивности игры "Ливерпуля" от стартового до финального свистка, я не могу поверить, насколько они были плохи.

Стоит отдать должное "Арсеналу" — они проявили себя и были на высоте. Но игра "Ливерпуля" в обороне, пропущенные ими голы — это было похоже на игру команды пивной.

В целом, "Ливерпуль" играл в короткую перепасовку сзади, вратарь выбивал мячи... Причина, по которой мы считаем "Ливерпуль" успешным, заключается в том, что они довольно прямолинейны и все делают быстро. Но сегодня они практически изменили свое мышление. Я смотрел на это и задавался вопросом: Понимают ли они, насколько важна эта игра?» — приводит слова Кина Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Ливерпуль» располагается на 1-й позиции (51 балл).