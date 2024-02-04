Каррагер: «Арсенал» заслуживал победу. «Ливерпуль» был совершенно не на уровне

Бывший игроквысказался о поражении мерсисайдской команды в матче 23-го тура АПЛ с(1:3).

«Арсенал заслуживал победу. "Ливерпуль" был совершенно не на уровне. Но я не думаю, что "Ливерпулю" стоит из-за этого слишком беспокоиться — они приехали к "Арсеналу", претендующему на титул, и сыграли плохо. Это не свойственно "Ливерпулю" в последнее время, но у них впереди четыре матча АПЛ перед игрой с "Ман Сити", и они могут выиграть их все. Если они это сделают, об этом матче забудут.

Если они хотят завоевать титул, они должны обыграть "Ман Сити" дома», — цитирует Каррагера Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 51-м баллом в активе. В следующем матче команда Юргена Клоппа сыграет против «Бернли» 10-го февраля.