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    Каррагер: «Арсенал» заслуживал победу. «Ливерпуль» был совершенно не на уровне

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    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о поражении мерсисайдской команды в матче 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Арсенал заслуживал победу. "Ливерпуль" был совершенно не на уровне. Но я не думаю, что "Ливерпулю" стоит из-за этого слишком беспокоиться — они приехали к "Арсеналу", претендующему на титул, и сыграли плохо. Это не свойственно "Ливерпулю" в последнее время, но у них впереди четыре матча АПЛ перед игрой с "Ман Сити", и они могут выиграть их все. Если они это сделают, об этом матче забудут.

    Если они хотят завоевать титул, они должны обыграть "Ман Сити" дома», — цитирует Каррагера Sky Sports.

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 51-м баллом в активе. В следующем матче команда Юргена Клоппа сыграет против «Бернли» 10-го февраля.

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