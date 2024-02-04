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    Кейн: Начал брать уроки немецкого языка, чтобы вписаться в команду как можно лучше

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн объяснил, почему начал учить немецкий язык.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Я начал брать уроки немецкого языка, у меня их один-два в неделю. Я хочу вписаться в команду как можно лучше, и изучение языка важно для этого, поэтому я пробую.

    Фанаты "Баварии" замечательные, я слышу, как они скандируют множество песен на протяжении матчей», — приводит слова Кейна Bayern& Germany.

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    В нынешнем сезоне Кейн провел 20 матчей за «Баварию» в чемпионате Германии, забил 24 гола и сделал 5 голевых передач.

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