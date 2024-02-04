Кейн: Начал брать уроки немецкого языка, чтобы вписаться в команду как можно лучше

Нападающийобъяснил, почему начал учить немецкий язык.

«Я начал брать уроки немецкого языка, у меня их один-два в неделю. Я хочу вписаться в команду как можно лучше, и изучение языка важно для этого, поэтому я пробую.

Фанаты "Баварии" замечательные, я слышу, как они скандируют множество песен на протяжении матчей», — приводит слова Кейна Bayern& Germany.

Ранее форвард поделился ожиданиями от матча 21-го тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером».

В нынешнем сезоне Кейн провел 20 матчей за «Баварию» в чемпионате Германии, забил 24 гола и сделал 5 голевых передач.