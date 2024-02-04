Холанн оценил свое выступление за «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити»подвел итоги своего выступления в АПЛ.

«Я планировал как можно быстрее адаптироваться, познакомиться с людьми, с клубом, с тем, во что играет команда и как. В целом амбиции заключались в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Это была цель, я её озвучил, когда приехал сюда.

С первого дня я наслаждался — была хорошая атмосфера в раздевалке, это место, куда я хочу приходить и где хочу находиться. Думаю, вы видели это и на поле.

"Ман Сити" до того дважды подряд выигрывал АПЛ, поэтому было определённое давление. Мы были позади "Арсенала" где-то 248 дней, поэтому давление чувствовалось. Если бы я пришёл и мы не выиграли бы АПЛ, то началось бы: "Он всё разрушил". Но получить требл было фантастически», — цитирует нападающего City Xtra.

Ранее СМИ писали, что норвежец может перейти в мадридский «Реал».