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    Бояринцев: В моем понимании идеальный тренер для «Спартака» — Станислав Черчесов

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    Бывший тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался относительно того, кого считает идеальным идеальным тренером для «Спартака».

    Денис Бояринцев
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    Денис Бояринцев

    «С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моем понимании идеальный для "Спартака" — Станислав Черчесов. И опыт побед, и дисциплина. Если Абаскаль уйдет летом, Саламыч очевидный вариант», — приводит слова Бояринцева Sport24.

    В настоящий момент наставником «Спартака» является Гильермо Абаскаль.

    Сейчас москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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