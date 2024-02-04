Бояринцев: В моем понимании идеальный тренер для «Спартака» — Станислав Черчесов

Бывший тренервысказался относительно того, кого считает идеальным идеальным тренером для

«С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моем понимании идеальный для "Спартака" — Станислав Черчесов. И опыт побед, и дисциплина. Если Абаскаль уйдет летом, Саламыч очевидный вариант», — приводит слова Бояринцева Sport24.

В настоящий момент наставником «Спартака» является Гильермо Абаскаль.

Сейчас москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.