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    Артета: Эта победа придаст нам импульс, мы вернулись в гонку — это радует

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал свой комментарий по поводу матча против «Ливерпуля» (3:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Было больно пропустить такой гол, особенно учитывая наше выступление в первом тайме и созданные моменты. Но нам нельзя было жалеть себя, необходимо было отреагировать, потому что на кону было многое. Нам пришлось немного потерпеть, соперник атаковал свободные зоны, и лучше от него не пропускать.

    "Ливерпуль" изменил схему, и нам пришлось поставить футболиста в центр.

    Суть послания команде была в том, что сложные моменты будут, но важно их пережить. Мы действовали беспощадно, когда возникали возможности, и добились важной победы.

    "Ливерпуль" сейчас — это, возможно, лучшая команда Европы. Мы далеко продвинулись, и теперь нам нужна стабильность. "Ливерпуль" же играет на таком уровне уже 6-7 лет.

    Эта победа придаст нам импульс, мы вернулись в гонку — это радует», — приводит слова Артеты Sky Sports.

    После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Ливерпуль» располагается на 1-й позиции (51 балл).

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