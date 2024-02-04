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    Артета: Клопп — это источник вдохновения, он изменил АПЛ

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал, как относится к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Клубы сыграют в АПЛ сегодня, 4 февраля.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Безусловно, его уход станет большой потерей. Он является источником вдохновения. Он тот, кто изменил Премьер-лигу и привил ей действительно привлекательный и вдохновляющий стиль игры. Как он настраивает команду, создаёт команду и трансформирует клуб. Нам будет его не хватать, но пока он здесь», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

    Ранее стало известно, что Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

    Календарь и таблица АПЛ

    Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» начнется в 19:30 мск.

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