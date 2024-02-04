Артета: Клопп — это источник вдохновения, он изменил АПЛ

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Безусловно, его уход станет большой потерей. Он является источником вдохновения. Он тот, кто изменил Премьер-лигу и привил ей действительно привлекательный и вдохновляющий стиль игры. Как он настраивает команду, создаёт команду и трансформирует клуб. Нам будет его не хватать, но пока он здесь», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Ранее стало известно, что Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.
Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» начнется в 19:30 мск.